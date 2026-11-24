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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK'nin 2010-2025 döneminde yaptığı 1,73 milyar liralık yatırımın yaklaşık yüzde 24'ünü iş güvenliğine, yaklaşık yüzde 14'ünü mekanizasyon altyapısına ayırdığını söyledi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, TTK ile müesseselerinin 2023 ve 2024 yılı hesapları görüşüldü.

Kiraz, Komisyonda yaptığı sunumda, Türkiye'de taşkömürü madenciliğinin tarihsel gelişiminden kurumun üretim kapasitesine, yatırımlarından iş güvenliği çalışmalarına, istihdamından lojistik faaliyetlerine kadar çeşitli konularda bilgi verdi.

Kurumun 6 bin 885 kilometrekarelik havza alanında, eksi 1200 metre derinliğe kadar hesaplanmış 1,5 milyar tonluk jeolojik rezervi yönettiğini bildiren Kiraz, bu rezervin 696 milyon tonluk kısmının rödövans modeliyle özel sektöre açıldığını söyledi.

TTK Genel Müdürü Kiraz, küresel kömür üretimi ve Türkiye'nin taşkömürü ithalatına ilişkin bilgi vererek 2025'te küresel ölçekte 9,11 milyar ton kömür üretildiğini, Türkiye'nin ise sanayi ve enerji altyapısını desteklemek amacıyla aynı dönemde 43,2 milyon ton taşkömürü ithal ettiğini belirtti.

Havzadaki taşkömürü rezervinin yüzde 57'sinin metalürjik kok üretimine uygun olduğunu dile getiren Kiraz, "Kurum geçen yıl tüvenan bazda 1 milyon 24 bin 826 ton, satılabilir bazda ise 703 bin 861 ton üretim gerçekleştirdi. TTK, yerli kaynaklarla demir-çelik ve enerji sektörlerinin ham madde ihtiyacını karşılamayı hedefliyor." diye konuştu.

Kiraz, kurumda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Kurumumuz 2010-2025 döneminde gerçekleştirdiği yaklaşık 1,73 milyar liralık yatırımın yaklaşık yüzde 24'ünü iş güvenliğine, yaklaşık yüzde 14'ünü mekanizasyon altyapısına ayırdı. Geçen yıl için öngörülen 700 milyon liralık yatırım bütçesinin de yaklaşık yüzde 70'lik kısmı başarıyla hayata geçirildi. Geçen yıl sonu itibarıyla ton başına 31 bin 109 lira olan ticari maliyetin yüzde 75'ini doğrudan personel giderleri oluşturdu. Bu giderler Zonguldak ekonomisine doğrudan katkı veren, yerel ticareti ve binlerce ailenin bütçesini ayakta tutan devasa bir nakit akışı ve bölgesel kalkınma motorudur."

Geçen yıl gerçekleştirilen kömür satış miktarına da değinen Kiraz, ortalama ton başına 2 bin 491 lira ile toplam 720 bin 206 ton kömür satıldığını aktardı.

Muharrem Kiraz, söz konusu kömürün yüzde 72'sinin enerji, yüzde 26'sının demir-çelik sektörüne, yüzde 2'sinin ise muhtelif ve ısınma alanlarına yönlendirildiğini belirterek ulusal sanayinin ve toplumun ham madde ihtiyacının yerli üretimle karşılandığını ifade etti.

Maden atıklarından nadir toprak elementlerinin elde edilmesi hedefleniyor

Kiraz, tüvenan kömür ve lavuar atıklarından stratejik öneme sahip nadir toprak elementlerinin elde edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile imzalanan sözleşme kapsamında Karadon Çatalağzı Lavuar atıklarının analiz çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yer altı ocaklarında metan içeriği yüksek damarlarda üretim öncesinde metan drenajı yapılması ve bu gazın alternatif bir kaynak olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla üniversitelerle yürütülecek pilot proje görüşmelerinde nihai aşamaya gelindiğini aktaran Kiraz, geliştirilen kaynak yönetimi kapasitesinin yer altı üretim güvenliğini artırırken ulusal enerji ekosistemine de yeni bir girdi sunacağını kaydetti.

82 farklı kuruma maden kurtarma ve tahlisiye eğitimi verildi

Kiraz, TTK'nin yer altı madenciliğindeki deneyimini afet müdahale kapasitesine de taşıdığını belirterek Merkez Tahlisiye İstasyonu aracılığıyla 82 ulusal kuruma maden kurtarma ve tahlisiye eğitimi verildiğini bildirdi.

AFAD koordinasyonunda, ulusal afetlerde görevlendirilmek üzere 2 bin aktif ve 1000 yedek madenciden oluşan arama kurtarma ekibi kurulduğunu, özel eğitim parkurları oluşturulduğunu aktaran Kiraz, madencilerin yetkinliklerinin sertifikalandırılmasıyla bu deneyimin ülke genelinde bir güvenlik ağına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Kömür kaynaklı metan gazı potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile 49 yıllık sözleşme imzalandığını belirten Kiraz, şunları kaydetti:

"Bu yıl Amasra Geçendere-1 lokasyonunda ilk Kömür Yatağı Metanı (CBM) pilot kuyusunun açılması planlanıyor. Söz konusu pilot kuyuyla yer altı kaynaklarının ulusal enerji arzına yenilikçi bir girdi olarak dahil edilmesi hedefleniyor. Öte yandan, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda kurum bünyesinde çeşitli çevre projelerinin yürütülüyor. Kurumsal karbon ayak izi hesaplama, Sıfır Atık ve enerji verimliliği çalışmaları da devam ediyor."

Uzun vadede adil dönüşüm çalışmaları başlatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da madencilik faaliyetlerinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden yürütülmesinin temel prensipleri olduğunu anımsatarak kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bu çerçevede sıkı şekilde denetlendiğini, gerekli durumlarda faaliyet durdurma dahil yaptırımların uygulandığını ifade etti.

Kömürün Türkiye için kritik bir enerji kaynağı olduğunu ve üretimin sürdürülmesinin önem taşıdığını vurgulayan Tancan, "Uzun vadeli adil dönüşüm çalışmaları da başlatıldı. Dönüşüm sürecinde arz güvenliğinin korunması ve madencilik sektöründeki istihdamın olumsuz etkilenmemesi, önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TTK ile müesseselerinin 2023 ve 2024 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA