TT Ventures, CES Yatırım Ortaklığı ile küresel bağlantılarına güç katıyor

TT Ventures, Consumer Electronics Show (CES) kapsamında Türkiye'nin girişim ekosistemine destek vermeye devam ediyor. Yatırımcı Ortaklık Programı ile yerli girişimleri küresel yatırımcılarla bir araya getirerek Türkiye'nin teknoloji alanındaki yetkinliğini artırmayı hedefliyor.

TT Ventures, dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden Consumer Electronics Show (CES) kapsamında küresel teknoloji ve yatırım ekosistemiyle stratejik temaslarını güçlendiriyor.

Türk Telekom, TT Ventures ile Türkiye'nin girişim ekosistemine destek vermeyi sürdürüyor. Türkiye'de girişim ve inovasyon kültürünün gelişmesine 10 yılı aşkın süredir önemli katkılar sunan TT Ventures, yenilikçi girişimleri destekleyerek hem Türkiye'de hem de dünyada ölçeklenebilir iş modelleri geliştirmesine destek oluyor. San Fransisco'daki ofisi ve uluslararası bağlantılarıyla yerli girişimleri küresel sahneye taşıma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren şirket, her yıl girişimleri, teknoloji devlerini ve yatırım fonlarını aynı zeminde buluşturan CES organizasyonunun Investor Partnership (Yatırımcı Ortaklığı) programına dahil oldu. Vegas'ta 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında "AI Her Yerde" temasıyla gerçekleştirilecek CES öncesi programa dahil olarak stratejik bir adım atan şirket, küresel yatırımcı bağlantılarına güç kattı.

Yatırımcı Ortaklık Programı kapsamında CES'te gerçekleştirilecek özel buluşmalar sayesinde TT Ventures girişimleri, küresel yatırımcı ekosistemiyle bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda bu platform, Türkiye'nin yenilikçi girişimlerini ve teknoloji yatırım ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturarak Türkiye'nin teknoloji alanındaki yetkinliğini küresel ölçekte daha da görünür hale getirecek. - İSTANBUL

