TSE, Türk Sanayisinin Gelişimi İçin Önemli Bir Rol Oynuyor

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "TSE, Türk sanayisinin daha az maliyetle yüksek kaliteli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara girmesinin anahtarı konumundadır." dedi.

Şahin, Adana Sanayi Odası (ADASO) ile TSE işbirliğiyle ADASO'da düzenlenen "TSE ile Sektör Buluşmaları" etkinliğinin açılışında, Kayseri, Konya, Kocaeli, Gaziantep, İzmir ve Ankara'dan sonra toplantının yedincisini Adana'da düzenlediklerini söyledi.

Adana'nın tekstilden kimyaya, otomotivden enerjiye, birçok sektörde yaptığı atılımlarla ekonomiye önemli katkılar sunduğunu belirten Şahin, "Bizim TSE olarak temel görevimiz gösterdiğiniz bu gayretlerin başarıya ulaşması için standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında önünüzü açmak, karşılaşacağınız teknik engelleri bertaraf etmek ve küresel ticaretteki yolculuğunuza rehber olmaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, TSE'nin sanayiye katkılarına değinerek, şöyle konuştu:

"TSE, Türk sanayisinin daha az maliyetle yüksek kaliteli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara girmesinin anahtarı konumundadır. Avrupa Birliğinin standardizasyon kuruluşları CEN ve CENELEC'teki üyeliklerimizle, ülkemizin bu kuruluşlarda güçlü bir oy hakkına sahip olmasını sağlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesindeki kuruluşlarla yaptığımız ikili anlaşmalarla sanayicilerimizin yaşayabileceği olası teknik engelleri bertaraf ediyoruz."

TSE Kalite Kampüsü

Sanayi ve ticarette yaşanan büyük dönüşümlerin, üretimin ilk aşamasından tüketimin son noktasına kadarki tüm süreçleri derinden etkilediğine ve değiştirdiğine dikkati çeken Şahin, bu durumun yeni teknik düzenlemelerle yeni çalışma alanlarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Şahin, TSE'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası akreditasyon çerçevesinde sürdüren enstitümüz, Ankara'da 90 bin metrekarelik alanda inşası devam eden Kalite Kampüsü ile kapasitesini daha da büyüterek ve yakın coğrafyadaki kuruluşlara da hizmet sunmaya başlayacak. Türkiye'nin kalite üssü olacak kampüs, teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurt içinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağının yetkinleştirilmesi gibi kazanımlar sağlayacak. Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına taşımak için durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından TSE yetkilileri katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Toplantıya ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, iş insanları ve davetliler katıldı.