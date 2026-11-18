Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Zorunlu Deprem Sigortası'nın (DASK) Zorunlu Afet Sigortası'na (ZAS) dönüşümü için yasal düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini belirtti.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından "Risk Yönetimi" ana temasıyla İzmir'de gerçekleştirilen ESİAD 5. Yatırım Zirvesi'ne iş dünyası, sigorta sektörü ve risk yönetimi kurumlarından temsilciler katıldı.

Zirvenin ana konuşmacısı olarak yer alan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, AA muhabirine, sigorta sektörünün gündemdeki başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de iş yerlerinin yüzde 20'sinin, konutların ise yüzde 23'ünün sigortalı olduğunu belirten Yaşar, araçların yüzde 25'inde kasko bulunduğunu, zorunlu trafik sigortasında da yüzde 80'e ulaşılabildiğini ifade etti.

DASK'ta ise bu oranın yüzde 58 civarında olduğunu ancak bunun bölgesel farklılıklar içerdiğini aktaran Yaşar, sigortalılık oranının yüzde 5'lerde kalması nedeniyle Kahramanmaraş depremlerinde 116 milyar dolarlık ekonomik kaybın ancak 6 milyar dolarını tazmin edebildiklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP 31) sürdürülebilir sigortacılık sözleşmesini imzaladıklarına işaret eden Yaşar, "Önemli olan, afetler gerçekleştikten sonra zararları tazmin etmek değil, bu riskler gerçekleşmeden kayıpları azaltabilmek. Sigortacılığın bundan sonraki esas rolünün bu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

DASK'ın ZAS'a dönüşümüyle ilgili yasal düzenlemenin TBMM gündeminde olduğunu, bir an önce yasalaşmasını beklediklerini dile getiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Şu anda biliyorsunuz DASK sadece deprem afetini teminat altına alıyor. Halbuki ülkemiz artık seller, yer kaymaları, aşırı yağışlar, şehir yangınlarına dönüşen orman yangınları, aşırı iklim olayları, fırtınalar gibi birçok riski barındırıyor ve bölgelerimize göre de bunlar değişiyor. Bugün bir Karadenizli diyor ki 'benim deprem riskim o kadar fazla değil ama sel riskiyle iç içeyim. Ben bir zorunlu sigorta alıyorsam benim gerçek riskimin de teminat altında olmasını istiyorum.' Şu anda Meclis gündeminde sıra bekliyor, bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz. ZAS'ın sigortalılık oranını artıracağına inanıyoruz. DASK'ın Marmara Bölgesi'nde yüzde 63'lük bir oranı var. DASK, ZAS'a dönüşmüş olsaydı Marmara'daki sel nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların önemli bir kısmını ZAS üzerinden ve sigorta şirketlerimizin ihtiyari projeleri üzerinden karşılıyor olacaktık."

Parametrik sigorta kriteri

ZAS ile zarar tespiti olmaksızın tazminat ödemesi yapılabilmesinin önünün açılacağına dikkati çeken Yaşar, "parametrik sigorta" kavramıyla beklenen risk oranı aşıldığında mağdurlara ödeme yapılabileceğini ifade etti.

Bir bölgede, daha önceden belirlenen büyüklüğün üzerinde bir deprem ya da yağış miktarı kaydedildiğinde o bölgeye yakınlığa göre değişen oranlarda doğrudan tazminat ödemesinin yapılabileceğini aktaran Yaşar, "Depremlerde, sellerde gördük, insanlar kendi evleri zarar görmese bile o alanı terk etmek zorunda kalıyor. Maddi, manevi kayıplara uğruyorlar. Dolayısıyla bir can suyuna ihtiyaçları var. Parametrik sigorta bir yandan bürokrasiyi azaltma, bir yandan da vatandaşlara gündelik hayatlarına devam edebilecekleri finansa ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.

Yaşar, Marmara Bölgesi'ndeki seller sonrası 12 bini aşkın dosya açıldığını, çoğu İstanbul'da olmak üzere toplam zararın 15 milyar liraya ulaştığını, bunun 1,5 milyar liralık kısmının nakden ödendiğini aktardı.

Sosyal medyada sel hasarları nedeniyle sigorta şirketlerinin iflas ettiği yönündeki iddialara yönelik, şirketlerinin koruma kapasitelerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Finans piyasalarındaki dalgalanmanın bireysel emeklilik sistemi (BES) ile bir etkileşiminin bulunmadığını, sisteme girişlerin devam ettiğini de belirten Yaşar, "Biz şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki vatandaşımız için en güvenli liman yine bireysel emeklilik sistemidir." dedi.

"Uçtan uca risk anlayışı yönetimi anlayışına ihtiyaç duyuyoruz"

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da "belirsizlikler çağı" olarak tanımlanabilecek bu dönemde riskleri doğru okumanın stratejik bir zorunluluğa dönüştüğünü söyledi.

İş insanları için öngörülebilirliğin azaldığını dile getiren Zorlu, "Üretimden enerji güvenliğine ve tedarike, finanstan lojistiğe, teknolojiden insan kaynağına kadar bütün değer zincirini kapsayan, uçtan uca bir risk yönetimi anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. Bu süreçte çeviklik ve özellikle kurumsal dayanıklılık, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen temel yetkinlikler haline geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA