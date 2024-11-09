Üye Girişi
Haberler

Trump zaferi ve faiz indirimleri sonrası MicroStrategy hisseleri fırladı

Trump zaferi ve faiz indirimleri sonrası MicroStrategy hisseleri fırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın seçim zaferi ve ardı ardına gelen faiz indirimleri, MicroStrategy'nin hisselerini son bir haftada yüzde 20 yükseltti. Şirket, 250 bin Bitcoin'den fazla bir portföyü yönetiyor ve 2027'ye kadar 42 milyar dolarlık Bitcoin almayı planlıyor. Bu stratejik hamleler, yatırımcılar arasında büyük bir iyimserlik yarattı ve piyasalarda yükselişe neden oldu.

Donald Trump'ın başkanlık seçimlerindeki zaferi ve Fed'in peş peşe faiz indirimleri, MicroStrategy'nin hisselerinde büyük bir sıçrama yaratıyor. Şirket, Bitcoin yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, son bir haftada hisseleri yüzde 20 artış gösterdi.

Dev Bitcoin Yatırımcısı MicroStrategy Bir Haftada Yüzde 20 Değer Kazandı

MicroStrategy, son günlerde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle borsada güçlü bir yükseliş sergiledi. Şirketin hisse senetleri, Donald Trump'ın başkanlık yarışındaki başarısı ve ABD Merkez Bankası (Fed) art arda gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından bir haftada yüzde 20 değer kazandı. Nasdaq'ta 271,26 dolar seviyesinden işlem gören şirket hisseleri, geçtiğimiz 12 aylık süreçte yüzde 486'lık etkileyici bir performans gösterdi.

Michael Saylor'ın öncülüğündeki Bitcoin yatırım stratejisiyle öne çıkan MicroStrategy, 250 bin Bitcoin'lik devasa portföyüyle dikkat çekiyor. 19 milyar dolar değerindeki bu yatırımın yanı sıra şirket, 2027'ye kadar Bitcoin varlığını 42 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Kripto para piyasasındaki son gelişmeler de şirketin yükselişini destekliyor. Bitcoin'in 76.600 dolar ile yeni bir rekor kırması ve Trump'ın zaferi sonrasında yüzde 10'un üzerinde değer kazanması, sektördeki diğer şirketleri de olumlu etkiledi. Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren CleanSpark yüzde 35, kripto para borsası Coinbase ise yüzde 48 oranında yükseliş kaydetti.

ABD seçimlerinin ardından oluşan olumlu hava, Fed'in faiz indirim kararlarıyla daha da güçlendi. Merkez bankası, Eylül 2024'te 0,5 puan ve 7 Kasım'da 0,25 puanlık indirimlerle fon oranını yüzde 4,5 – yüzde 4,75 bandına çekti.

Piyasalardaki bu iyimser tablo, ana endekslere de yansıdı. S&P 500 endeksi haftayı yüzde 5'lik artışla kapatırken, Dow Jones Sanayi Ortalaması yüzde 4,8 yükselerek yatırımcı güveninin arttığını gösterdi.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran ağlayarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti

Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Tuzla, Beykoz, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 10 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.