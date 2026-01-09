Haberler

Trump'tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, konut piyasasını canlandırmak amacıyla temsilcilerine 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı verdi. Eski başkan Biden'ı eleştirerek konut finansmanına olan bağlılığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, konut piyasasını desteklemek amacıyla temsilcilerine 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil (mortgage bond) alımı talimatı verdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ı konut piyasasını görmezden gelmekle eleştiren Trump, kendisinin konut piyasasına özel önem verdiğini belirtti.

Trump, konut finansmanı sisteminde önemli rol oynayan Fannie Mae ve Freddie Mac'i ilk başkanlık döneminde satmamayı tercih ettiğini anımsatarak, bunun "harika" ve uzmanların tavsiyesine aykırı bir karar olduğunu aktardı.

Bu kuruluşların değerinin bugün o zamanki değerlerinin katbekat üzerine çıktığını ve 200 milyar dolar nakte sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Bu nedenle temsilcilerime 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil satın almaları talimatı veriyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, bu adımın mortgage faiz oranlarını ve aylık ödemeleri düşüreceğini, ev sahibi olmanın maliyetini daha uygun hale getireceğini savundu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
