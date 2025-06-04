Trump'tan Gümrük Tarifelerine Şok Artış: %50'ye Çıkarıldı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaran başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray, bu adımın ulusal güvenlik bağlantılı nedenlerle atıldığını savunuyor. Küresel tedarik zincirini sarsan gümrük tarifelerinin bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşmesi beklenen bir görüşmede ele alınması öngörülüyor.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett dün, Washington'daki bir çelik endüstrisi konferansında yaptığı açıklamada, "İlk başta yüzde 25 ile başladık, ama veriler bize bunun yetersiz olduğunu gösterdi. Bu nedenle yüzde 50 gümrük tarifesi yarından itibaren uygulanacak" dedi. ABD Başkanı'nın gece yarısı yürürlüğe giren kararı, özellikle alüminyum piyasasında fiyatların yıl başından bu yana ikiye katlanmasına neden oldu.

ABD, toplam çelik ihtiyacının yaklaşık dörtte birini ithalatla karşılıyor. Verilere göre, en fazla etkilenecek ülkeler arasında çelikte Kanada birinci, Meksika üçüncü sırada yer alıyor. Alüminyumda ise Kanada, ABD'ye yaptığı ihracatla en çok zarar görecek ülke konumunda.

Karar, özellikle Kanada ve Meksika gibi ABD'nin başlıca ticaret ortaklarını etkilerken, geçen ay ABD ile ön anlaşma imzalayan İngiltere, artıştan muaf tutuldu. Ancak bu muafiyetin 9 Temmuz sonrası yeniden değerlendirileceği açıklandı. Kanada Başbakanı Mark Carney'in ofisi, tarifelerin kaldırılması için "yoğun ve aktif müzakerelerin" sürdüğünü bildirdi. Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard ise uygulamaların "sürdürülemez ve adaletsiz" olduğunu söyledi.

"En i yi t eklif" için s on ç ağrı

Beyaz Saray ayrıca diğer ülkelerden geniş çaplı yeni gümrük tarifelerine maruz kalmamak için "en iyi tekliflerini" sunmalarını istedi. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bu hafta Avrupa Birliği'nin ticaret yetkilisi Maros Sefcovic ile Paris'te bir araya geldi. Tarifelerin geçici olarak askıya alındığı 90 günlük sürenin son günü olan 8 Temmuz'da daha yüksek tarifelerin devreye girmesi planlanıyor.

Trump- Ş i g örüşmesi b ekleniyor

Öte yandan, Çin'in nadir toprak elementleri ve mıknatıs ihracatını gümrük tarifeleri nedeniyle Nisan ayında askıya alması, otomotivden savunmaya kadar birçok sektörde tedarik zincirlerini tehdit ederken Alman otomobil şirletleri ve Hintli elektrikli araç üreticileri de söz konusu adımın üretimi durdurabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta içinde görüşmesinin beklendiğini ve ihracat yasağının gündemin üst sıralarında yer aldığını belirtti. Leavitt, "Yönetimimiz Cenevre Ticaret Anlaşması'na Çin'in uyumunu yakından izliyor" dedi.