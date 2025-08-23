Trump'tan E-ihracatçıları Etkileyen Gümrük Vergisi Düzenlemesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı genelgeyle, 29 Ağustos 2025'ten itibaren 800 dolar altı tüm gönderiler gümrük vergisine tabi olacak. Düzenleme, dünyanın önde gelen sanal pazar yerlerinde satış yapan Türk e-ihracatçıları doğrudan etkileyecek.

Trump imzaladığı genelge ile ABD'de 29 Ağustos 2025 itibarıyla dünya genelinde 800 USD altındaki e-ticaret gönderileri için uygulanan "de minimis" gümrük muafiyetini tamamen kaldırıyor. Karar, Etsy, eBay, Walmart, Amazon ve Shopify gibi küresel platformlar üzerinden satış yapan Türk e-ihracatçıları yakından ilgilendiriyor. ShipEntegra CEO'su Ali Ceylan, düzenlemenin arka planına ilişkin yaptığı değerlendirmede, düşük değerli gönderilerin 2015'te 134 milyon iken 2024'te 1,36 milyara ulaştığını belirtti. Ceylan, "De minimis istisnası sayesinde, 2015 yılında yaklaşık 134 milyon olan düşük değerli gönderi sayısı, 2024'te 1,36 milyar adete ulaştı. Bu olağanüstü artış, gümrük sistemlerinde büyük bir iş yükü ve yoğunluğa yol açtı. Düşük değerli paketlerdeki denetimin sınırlı olması, yasa dışı ürün, sahtecilik ve tehlikeli maddelerin ülkeye sızma riskini artırdı. Ayrıca, vergi muafiyetine sahip yabancı satıcıların maliyet avantajı, yerli üreticilere karşı haksız rekabet oluşturdu. Tüm bu sebeplerle ABD, hem güvenlik hem de ekonomik dengeyi korumak için bu adımı attı" dedi.

Türk e-ihracatçılar için kritik adımlara da değinen Ali Ceylan, ihracatçıların bu süreci yönetebilmesi için dört temel adımı şu şekilde sıraladı; "Satış fiyatlama stratejilerini yeniden düzenleyerek gümrük vergilerini maliyetlere dahil etmek, GTIP (HTS) kodu ve menşe beyanı gibi belgeleri eksiksiz ve doğru hazırlamak, posta veya kargo yöntemini maliyet–fayda analizine göre tekrar gözden geçirmek, müşterileri, gümrük vergisi kaynaklı ek maliyetler hakkında önceden bilgilendirmek."

Muhtemel gümrük vergilerini ücretsiz görebilecekler

Satıcılara kolaylık sağlamak için 'Amerika Gümrük Hesaplama Aracı'nı ücretsiz kullanıma açtıklarını ifade eden Ceylan, "E-ihracatçılarımıza destek olmak amacıyla Amerika Gümrük Hesaplama Aracı'nı ücretsiz olarak erişime açtık. Etsy, eBay, Walmart, Amazon veya Shopify üzerinden satış yapan satıcılarımız, web sitemizdeki bu aracı kullanarak GTIP kodu ya da ürün adı, gönderi değeri ve adet bilgilerini girerek muhtemel gümrük vergilerini anında görebiliyor. Bu sayede lojistik planlama, fiyatlandırma ve karlılık analizleri daha öngörülebilir hale geliyor" diye konuştu.

Türk ihracatçılara hala avantaj var: Risk, kazanıma dönüşebilir

Türkiye ile ABD arasındaki gümrük tarifesinin yüzde 15 olduğuna değinen Ceylan, "Çin'de yüzde 145'e kadar çıkabilen, Hindistan'da yüzde 50'yi bulabilen vergi oranları söz konusu. Kanada'da ise yüzde 35 civarı bir tarife mevcut. Buna karşılık, ABD ile Türkiye arasında belirlenen karşılıklı tarife oranı şu anda yüzde 15 seviyesinde. Bu düşük vergi yükü, Türk e-ihracatçılarına özellikle Etsy, eBay, Walmart, Amazon ve Shopify gibi platformlar üzerinden yapacakları ABD satışlarında rekabet avantajı sunuyor. Doğru fiyatlama, etkin lojistik planlama ve müşteriyi öne alan şeffaf iletişimle, bu yeni düzenlemeyi riskten ziyade önemli bir kazanıma dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ