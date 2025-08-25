Trump'tan Çin'e Mıknatıs Uyarısı: Yüzde 200 Gümrük Vergisi Gelebilir

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, Çin'in ekonomideki rolüne de değinerek, daha iyi ilişkiler kurduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini aksi takdirde "yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey" uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarına Çin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Çin ile ekonomik olarak öncekinden çok daha iyi ilişkisi olduğunu belirten Trump, Çin'in akıllıca hareket ettiğini ve dünyanın mıknatıslarının neredeyse tekelini eline aldığını söyledi.

Trump, "Bize mıknatıs vermek zorundalar, vermezlerse biz de yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorundayız." dedi.

Mıknatıs alanında Çin'e karşı güç kazandıklarını kaydeden Trump, "Çok kısa süre içinde çok sayıda mıknatısa sahip olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.