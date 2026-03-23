Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la verimli görüşmeler yaptık, enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 gün durdurulması emrini verdim" şeklindeki açıklamasının ardından düşüş eğilimdeki altın üzerindeki ölü toprağını atarak yeniden yükseliş trendine girdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik askerî saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.
  • Gram altın fiyatı, Trump'ın açıklaması sonrasında 6.070 seviyelerinden 6.320 seviyelerine yükseldi.
  • Brent petrolün varil fiyatı, İran'a yönelik saldırıların ertelenmesi nedeniyle yüzde 14'ten fazla değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, ülkenin enerji altyapısına düzenlenecek saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada "Bildirmek isterim ki, Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızı tam ve kapsamlı bir şekilde çözme konusunda çok iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu derin, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin içeriği ve üslubu doğrultusunda –ki bu görüşmeler hafta boyunca devam edecek–, Savunma Bakanlığı'na, İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askerî saldırının, süren toplantı ve görüşmelerin başarılı olması kaydıyla, 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

ALTINA DOPİNG OLDU

Trump'ın günlerdir süren savaşta tansiyonu düşürecek bu açıklamasının ardından günlerdir düşüş eğilimde olan altın da yeniden yükselmeye başladı. Açıklama öncesi 6.070 seviyelerinde seyreden gram altın, 6.320 seviyelerine kadar yükseldi.

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

İran'a yönelik saldırıları 5 gün süreyle ertelenmesi petrol fiyatlarında da ivmeyi aşağı yöne çevirdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 14'ten fazla değer kaybederek yeniden 100 doların altına geriledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Remzi YILMAZ:

dünya bir şarlatanın iki dudağı arasındaki çıkn kelimeye odaklandıysa yazıklar olsun onlara

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

altın 6 350 diyorsun, altın 6 200, brent petrol 96 dolara kadar düştü diyorsunuz an itibari ile 106 dolar, haber kaynağınız çok sağlıklı değil, piyasayı anlık takip edin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

