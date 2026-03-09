Haberler

Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin yaptığı "savaş büyük ölçüde sona yaklaştı" açıklaması küresel piyasalarda iyimserlik yarattı. Açıklamanın ardından ABD borsalarında yükseliş görülürken, enerji piyasalarında da dikkat çeken bir hareket yaşandı.120 dolar seviyesine çıkan breny petrol fiyatı 90 dolar seviyesine indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin yaptığı "savaş büyük ölçüde sona yaklaştı" açıklaması küresel piyasalarda iyimserlik yarattı. Açıklamanın ardından ABD borsalarında yükseliş görülürken, enerji piyasalarında da dikkat çeken bir hareket yaşandı.

ABD BORSALARI COŞTU

Trump'ın açıklamaları sonrası Wall Street'te yatırımcıların risk iştahı artarken başlıca endekslerde yükseliş kaydedildi.

Dow Jones Industrial Average yaklaşık 230 puan yükseldi,

S&P 500 %0,9 değer kazandı,

Nasdaq Composite ise %1,4 artış gösterdi.

Uzmanlar, savaşın daha fazla büyümeyeceğine yönelik beklentilerin yatırımcıların yeniden hisse senetlerine yönelmesine neden olduğunu belirtti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

AP'nin haberine göre, İran savaşı nedeniyle daha önce 120 dolara yaklaşan petrol fiyatları, Trump'ın çatışmanın şiddetinin azalabileceğini söylemesinin ardından hızlı şekilde 90dolar civarına geriledi. Jeopolitik riskin azalabileceğine yönelik beklentiler enerji piyasalarında satış baskısı oluşturdu.

PİYASALAR GELİŞMELERİ İZLİYOR

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin özellikle petrol arzı ve küresel ticaret açısından kritik olduğunu belirterek, piyasalardaki yönün büyük ölçüde bölgedeki gelişmelere bağlı olacağını ifade ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber

Rıza Baba korkuttu! Haberi eşi verdi
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı