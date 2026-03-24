Haberler

Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırılarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "İran bize bugün çok para eden bir hediye verdi. Hediyenin ne olduğunu söyleyemem ama petrol ve doğal gazla ilgili. İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye petrol ve doğal gazla ilgili değerli bir hediye verdiğini iddia etti.
  • Trump, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.
  • İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı ve İran bölge ülkelerindeki hedeflere karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı açıklamada, "İran bugün bize çok para eden bir hediye verdi, ne olduğunu söyleyemem ama petrol ve doğal gazla ilgili." diye konuştu.

TRUMP: İRAN BİZE BİR HEDİYE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında İran savaşıyla ilgili konuştu. Trump, İran savaşını kazandığını iddia ederken, Tahran'dan bir hediye aldıklarını iddia etti. Trump, "İran bize bugün çok para eden bir hediye verdi. Hediyenin ne olduğunu söyleyemem ama petrol ve doğal gazla ilgili. İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz

"İRAN'LA MÜZAKERE HALİNDEYİZ"

Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler. İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHakimbey:

Yalancı trampet

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

hediyesi İran’a Türkiye’ye petrolu kes dedi İran’da bugün kesit. ipler onların elinde.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Güzel:

bir dedigin birini tutmuyor iran Çetin ceviz çıktı

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Ben demiştim. Kazandık der kaçarlar :))

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlack Mamba:

orjinal deli bu adam

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

