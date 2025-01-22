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Trump'ın İkinci Dönemi Altın Piyasalarını Hareketlendirdi

Trump'ın İkinci Dönemi Altın Piyasalarını Hareketlendirdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle altın fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemleniyor. Gram altın 3 bin 170 TL'den işlem görürken, ons altın fiyatı 2 bin 760 dolara çıktı. Kuyumcular, bu yükselişin yeni rekorların habercisi olduğuna dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturması, altın piyasasında hareketliliğe neden oldu. Özellikle ons altın fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'deki altın fiyatlarına da yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasıyla altın piyasasında hareketliliğe neden oldu. Haftaya yükseliş ile başlayan gram altın şu sıralar 3 bin 170 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise 2 bin 690 dolar seviyesinden 2 bin 760 dolar seviyelerine yükselmiş durumda. Kuyumcu esnafı ise altında yaşanan yükselişin yeni rekorların habercisi olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise genelde gram altına talep gösteriyor.

"Ons altında bu sene 3 bin dolarları görebiliriz"

Gram altının haftaya yükseliş ile başladığını ifade eden Kuyumcu Nasri Amcalar, "Geçen hafta 3 bin 40 TL seviyesindeydi. Şu an ise 3 bin 170 TL'den işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan itibaren yükseliş hızlandı diyebiliriz. Hem dolar TL yükseldi hem de ons altında bir yükseliş oldu. Ons altın da bu sene 3 bin dolarları görmeyi bekliyor. Dünyada yaşanan jeopolitik ortam bunu daha da çok tetikleyecektir. Şu an hep altın alan oluyor. Dolar-TL seviyesinde hızlı yükselişler değil, stabil olan yükselişler bekliyoruz. Gram altında bu sene 6'ncı aydan sonra bir yükseliş bekliyoruz. Gram altında 3 bin 800 TL bandını göreceğimizi düşünüyorum. Piyasalarda şu anda gram altın 3 bin 170 TL, çeyrek altın 5 bin 50 TL, yarım altın 10 bin 100 TL, tam altın ise 20 bin 200 TL'den işlem görüyor. Vatandaşlar genelde gram altına daha çok talep gösteriyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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