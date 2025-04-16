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Trump'ın Gümrük Vergisi Soruşturması Gram Altını Uçurdu

Trump'ın Gümrük Vergisi Soruşturması Gram Altını Uçurdu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma sonucunda gram altın 4 bin lirayı aştı. Ons altın ise 3.290 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma ile gram altın 4 bin lirayı aştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma ile ons altın 3.290 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine gördü. Spot altın da 4 bin lirayı aştı. İç piyasada gram altın 4 bin 34 liradan, çeyrek altın 6 bin 637 liradan, yarım altın 13 bin 296 liradan, tam altın ise 26 bin 472 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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