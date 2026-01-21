Trump'ın Grönland ve ek gümrük vergisi tehditleri Davos'ta Avrupalıların gündemine yerleşti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland, ek gümrük vergileri ve yeni "Barış Kurulu" önerisi, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşması öncesi, Avrupalılar arasında büyük endişe oluşturdu.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen ve bu yılki teması "Diyalog Ruhu" olarak belirlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu, üçüncü gününde devam ederken dünya liderleri, Trump'ın Avrupa ekonomisini ve küresel güvenlik mimarisini hedef alan açıklamalarına odaklandı.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Danimarka'ya bağlı Grönland Adası'nın stratejik nedenlerle ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini yineledi.

Danimarka'nın satışa karşı çıkması durumunda, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'tan itibaren cezai gümrük vergileri uygulanacağını belirten Trump, NATO ortaklarıyla "herkesi mutlu edecek" bir çözüm bulunacağına inandığını ifade etti.

Ancak "Grönland için ne kadar ileri gidebilirsiniz?" sorusuna Trump'ın "Görürsünüz" yanıtı, Avrupalılar arasında egemenlik endişelerini artırdı.

Trump, Davos'a gelmeden önce müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya zorlayarak NATO'yu kendisinin güçlendirdiğini söyledi.

NATO'nun "ABD'nin gücü oranında güçlü olduğunu" savunan Trump, "Eğer biz NATO'nun yanında olmazsak NATO çok güçlü olmaz." dedi.

Avrupalı liderler, Trump ile Grönland ve gümrük vergileri konusundaki anlaşmazlıkları doğrudan çözmeyi umuyor.

WEF'in dün gerçekleşen oturumlarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın Grönland'ın ilhakına yönelik taleplerini ve Avrupa'ya yönelik ek gümrük vergisi tehditlerini kınadı.

Von der Leyen ve Macron'un ekonomik bir gerilimin eşiğinde olunduğu bu dönemde, transatlantik ilişkileri tamamen koparmamak adına açıklamalarında temkinli ve "stratejik özerklik" vurgusu yapan bir dil kullanması dikkati çekti.

Trump'ın Davos gündemindeki bir diğer kritik başlık ise Gazze'deki İsrail saldırıları sonrası düzeni tesis etmek amacıyla kurmayı planladığı "Barış Kurulu" oldu. Birçok ülkenin davet edildiği bu yeni oluşum, Davos'ta Birleşmiş Milletler'e (BM) bir rakip olarak değerlendiriliyor.

Trump ekonomik tehditlerini sürdürüp sürdürmeyeceği Davos'ta merak konusu

Trump'ın, bugün TSİ 16.30'da Davos'ta yapacağı konuşmada Avrupa'yı hedef alan ekonomik tehditlerini sürdürüp sürdürmeyeceği küresel piyasalar ve diplomasi çevrelerince merakla bekleniyor.

Öte yandan, Trump, Davos tarihinde bir ilke imza atarak, bugüne kadarki en geniş kapsamlı ABD delegasyonuyla zirveye katılım sağlıyor.

ABD heyetinin zirve boyunca çalışma alanı olarak bir kiliseden ABD Evi'ne çevrilen yapıyı seçmesi dikkati çekerken, Davos'ta bu gövde gösterisi Trump'ın "Önce Amerika" politikasını küresel sahnede yeniden tesis etme çabası olarak yorumlanıyor.