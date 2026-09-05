Haberler

Trump'tan et işleme tekeline karşı kararname

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, çiftçilerin ürünlerini işleyip doğrudan satabilmesini sağlayan ve et işleme devlerinin tekelini kırmayı hedefleyen kararname imzaladı. Ayrıca sığırları kurtlara karşı koruma ve faiz indirimi mesajları verdi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı üreticilerin etlerini kesip işleme, paketleme ve eyaletler arasında tüketicilere satabilmelerini destekleyen kararnameye imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üreticilerin yıllardır büyük et işleme şirketleriyle sorunları olduğunu söyleyen Trump, hayvancıların ürünlerini işlettirmek zorunda kaldığı bu şirketlerin bir tekel oluşturduğunu savundu.

Trump, "Büyük işleme şirketleriyle iş yapmanın çok zor olduğunu, çiftçilerimize, hayvancılarımıza ve halka çok fazla maliyet ve sıkıntı yarattıklarını söylüyorlar. Artık bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Çiftçilere kendi ürünlerini işleme hakkı vereceklerini belirten Trump, küçük, orta ve büyük ölçekli hayvancılık işletmelerinin ürünlerini doğrudan tüketicilere satabilmelerini sağlayacak bir program oluşturacaklarını aktardı.

Trump, hayvancıların böylece büyük işleme şirketlerine ve aracılara gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayarak, büyük şirketlerin bundan memnun olmayacağını ifade etti.

Gerekli sağlık ve güvenlik düzenlemelerini de yapacaklarını dile getiren Trump, "İsteyenlerin kendi ürünlerini işlemesine izin vereceğiz. İsterlerse diğer yerlerden de yararlanmaya devam edebilirler, tabii hala var olurlarsa. Açıkçası, bundan sonra var olup olmayacaklarını bilmiyorum." dedi.

Trump ayrıca, çiftçilerin kendi gıdalarını işlemelerine izin veren düzenlemeye ek olarak sığır sürülerini yırtıcı Meksika gri kurtlarına karşı koruyabilmelerine yönelik de kararnameyi imzaladığını bildirdi.

"En düşük faiz oranı bizde olmalı"

Öte yandan bugün yayımlanan istihdam verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, çok iyi veriler açıklandığında piyasaların yükselmesi gerektiğini ancak borsanın düştüğünü söyledi.

Enflasyona büyümenin değil "aptallığın" neden olduğunu savunan Trump, yüzde 2-4 yerine yüzde 12-15 gibi büyük oranlarda ekonomik büyüme kaydetmeleri gerektiğini dile getirdi.

Trump, bazı ülkelerde politika faizi yarım puanken ABD'de bu oranın yaklaşık yüzde 4 olduğuna işaret ederek, "Dünyanın en düşük faiz oranına sahip olmalıyız." görüşünü paylaştı.

Amerikalı üreticiler desteklenecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın "Hayvancılık Piyasalarında Adil Rekabetin Teşvik Edilmesi ve Amerikalı Et Üreticileri İçin Pazar Erişiminin Genişletilmesi" ve "ABD'nin Hayvancılarını Desteklemek" başlıklı iki kararnameye imza attığı bildirildi.

Bu kapsamda et işleme sektöründeki tekelci uygulamalar nedeniyle fahiş maliyetlere maruz kalmadan, en yüksek gıda güvenliği standartlarını koruyarak, Amerikalı üreticilerin et kesimi, işleme, paketleme ve eyaletler arası satış yapma kapasitelerinin destekleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Yemen ordusu, Taiz'de stratejik mevziyi Husilerden geri aldı

12 yıldır süren savaş yeniden alevlendi! Stratejik bölge el değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım

Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu
Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Yıldız ismin Ferrari'si asfaltı ağlattı