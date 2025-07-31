Trump, Güney Kore ile Ticaret Anlaşmasını Duyurdu

Trump, Güney Kore ile Ticaret Anlaşmasını Duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yaptığı ticaret anlaşmasını duyurdu. Anlaşma kapsamında yüzde 15 tarife ve 350 milyar dolarlık yatırım söz konusu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, ABD'nin Güney Kore ile 'tam ve eksiksiz' bir ticaret anlaşması yaptığını duyurdu. Güney Kore için yüzde 15 oranında bir tarife üzerinde anlaştıklarını kaydeden Trump, ABD'ye herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağını belirtti.

Trump, anlaşma kapsamında, Güney Kore'nin mülkiyeti ve kontrolü ABD'ye ait, Başkan olarak kendi belirleyeceği yatırımlar için ABD'ye 350 milyar dolar sağlayacağını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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