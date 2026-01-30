Haberler

Trump, Fed başkanlığına aday gösterdiği Warsh'ın "faizleri düşürmek istediğini" söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın faizleri düşürmek istediğini ancak bu konuda taahhütte bulunmadığını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın, faizleri düşürme konusunda bir taahhütte bulunmadığını ancak faiz indirimi istediğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Warsh'ın Fed başkanı olarak onaylanırsa faizleri düşürmek konusunda taahhütte bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine Trump, "Hayır ama bu konuyu konuşuyoruz. Ona bu soruyu sormak istemiyorum. Muhtemelen uygunsuz olur. Muhtemelen izin verilir, ama ben bunu güzel ve saf tutmak istiyorum. Ancak (Warsh) kesinlikle faiz oranlarını düşürmek istiyor. Onu uzun zamandır izliyorum." diye konuştu.

Trump, Warsh'ın geçmişteki "şahin" görüşlerinden endişe duyup duymadığı sorusuna cevaben de, Warsh'ın kendisiyle aynı şeyi yapmayı isteyeceğini söyledi.

Warsh'ı "çok zeki, çok iyi, güçlü, oldukça genç" olarak nitelendiren Trump, aday gösterdiği ismin "bu rol için biçilmiş kaftan" olduğunu kaydetti.

Trump, aday gösterebileceği birçok harika isimle görüştüğüne değinerek, "Bence Warsh'ın mükemmel bir aday olduğunu söyleyebilirim. Bu bir sürpriz falan değildi. En nitelikli, en iyi öğrenci, en iyi okullardan mezun, Fed'de görev yapan en genç kişi, her şeyiyle mükemmel. ve bence harika bir iş çıkaracak, ülkesini çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığının Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki soruşturmasının devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine de Trump, Fed binası renovasyonunun milyarlarca dolara mal olduğunu dile getirdi.

Trump, "Bu ya büyük bir beceriksizlik ya da hırsızlık. Bir bina inşa ediyorlar, duyduğum rakamlar 3 ila 4 milyar dolar arasında, bu şimdiye kadar inşa edilmiş en pahalı yapı. Yani Powell ya beceriksiz ya da o veya başka biri sahtekar, bunu göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, bugün Fed başkanlığına eskiden Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış Kevin Warsh'ı aday göstermişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
