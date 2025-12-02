Haberler

Trump, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası'nın yeni başkanını önümüzdeki yıl açıklayacaklarını ve faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Trump, potansiyel 10 aday üzerinde değerlendirme yaptıklarını duyurdu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yeni başkanını açıklayacağız." dedi.

Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık eden Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu.

Trump, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorganChase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon'un da faiz oranlarının düşmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Powell'ı "inatçı" olarak nitelendiren Trump, Fed başkanının muhtemelen kendisini sevmediğini söyledi.

Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız." diye konuştu.

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu da yanıtlayan Trump, Fed başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini, sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick dahil birçok kişinin dahil olduğunu dile getirdi.

Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik." dedi.

Tarife gelirlerinden temettü ödenecek

Gelecek yılın şimdiye kadarki en büyük vergi iadesi sezonu olacağını ifade eden Trump, gümrük vergilerinden geri ödemeler yapacaklarını bildirdi.

Trump, "Çünkü kelimenin tam anlamıyla trilyonlarca dolar topladık ve borçları azaltmanın yanı sıra halka güzel bir temettü dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Çok fazla gelir elde ettiklerini vurgulayan Trump, "çok da uzak olmayan bir gelecekte" halkın gelir vergisi bile ödemeyeceğine inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: 'Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz'

"Daha büyük bir belayla karşılaşabiliriz"
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.