Trump, Fed Başkanı Powell'ın Derhal İstifa Etmesi Gerektiğini Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın istifa etmesi gerektiğini vurguladı ve Powell'ın Kongre'de yanılttığı iddialarını dile getirdi. Trump, Powell'ın faiz oranlarını düşürmekte geciktiğini ifade etti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye "Powell'ın soruşturulması" çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında "Çok geç. Derhal istifa etmeli." ifadesini kullandı.

Pulte, yaptığı yazılı açıklamada, "siyasi yanlılığı" ve "Senato'da katıldığı oturumdaki yanıltıcı ifadeleri" dolayısıyla ABD Kongresi'ni Powell'ı soruşturmaya çağırmıştı.

Powell'ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesi konusunda yalan söylediğini iddia eden Pulte, bunun açık bir görevi kötüye kullanma örneği olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump, "faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığı" gerekçesiyle Powell'ı birçok kez hedef almıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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