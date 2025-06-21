Trump, Fed Başkanı Powell'ı Görevden Alma Fikrini Değiştirebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma konusundaki fikrini değiştirmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği Powell'ı hedef aldı.

Söz konusu paylaşımda Powell için "aptal", "moron", "ahmak" gibi nitelemelerde bulunan Trump, "Yönetim Kurulu neden bu tam ve gerçek moronu devre dışı bırakmıyor bilmiyorum. Belki, sadece belki, onu kovma konusundaki fikrimi değiştirmek zorunda kalacağım. Ama ne olursa olsun, görev süresi yakında sona eriyor." ifadelerini kullandı.

Trump, faiz oranlarının düşürülmesinin ABD'ye yılda 1 trilyon dolara kadar tasarruf sağlayacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Kendisine yönelik sert eleştirilerimin, yapması gereken şeyi, yani faiz oranlarını düşürmesini zorlaştırdığının tamamen farkındayım, ancak bunu farklı şekillerde denedim."

Fed Başkanı Powell'a yönelik uzun süredir sert eleştirilerde bulunan Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Powell'ı görevden almayacağını ifade etmişti.

Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım." diye konuşmuştu.