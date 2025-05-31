Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Gümrük Vergisini Yüzde 50'ye Çıkarıyor

Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Gümrük Vergisini Yüzde 50'ye Çıkarıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu. Bu adım, yerli endüstriyi güçlendirme ve Çin'e bağımlılığı azaltma hedefi taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'daki bir çelik üretim tesisinde yaptığı açıklamada, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını söyledi. Trump, bu kararın ABD çelik endüstrisini ve ulusal arzı güçlendireceğini ve aynı zamanda Çin'e olan bağımlılığı azaltacağını belirtti.

Trump, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak "Çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltmek benim için büyük bir onur. Bu karar, 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Çelik ve alüminyum endüstrilerimiz daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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