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Trump, "Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek" dedi, tam tersi oldu

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ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, katıldığı kripto para zirvesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Kendisinin başkan seçilmesi halinde Bitcoin'in altını geçeceğini öne süren Trump, "ABD, gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olacak. Bitcoin ve kripto piyasası hiç olmadığı kadar yükselecek." dedi. Donald Trump'ın açıklamalarının ardından bitcoin yaklaşık 2 bin dolar değer kaybetti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump kripto para zirvesine katıldı. Trump, zirvede iddialı açıklamalarda bulundu.

TRUMP: ABD GEZEGENİN KRİPTO BAŞKENTİ OLACAK

Başkan seçilmesi halinde kripto paranın uçuşa geçeceğini öne süren Trump şunları söyledi: "Eğer Bitcoin aya gidecekse, ABD'nin bu yola öncülük eden ulus olmasını istiyorum. ABD, gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olacak. Başkan olur olmaz Gary Gensler'ı (Borsa Başkanı) kovacağım.

Trump, 'Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek' dedi, tam tersi oldu

"BİTCOİN'İN BİR GÜN ALTINI GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Bitcoin'in bir gün altını geçeceğine inanıyorum. Biz kriptoyu kucaklamazsak, Çin yapacak. Bitcoin ve kripto piyasası hiç olmadığı kadar yükselecek. Bitcoin'in bir gün altını geçeceğine inanıyorum."

TRUMP KONUŞUNCA BİTCOİN ÇAKILDI

Trump'ın bu sözleri sonrası Bitcoin yaklaşık 2 bin dolar değer kaybetti. Bitcoin 68.500 seviyelerinden 66.900 seviyelerine düştü.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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