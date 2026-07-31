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Trump, ABD Ticaret Bakanlığına kritik minerallere yönelik ihracat kısıtlamaları getirme yetkisi verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, ulusal savunma açısından önemli geri kazanılabilir kritik mineraller ve malzemelerin ihracatına kısıtlama getirilmesine yönelik Savunma Üretim Yasası kapsamındaki yetkiyi Ticaret Bakanlığına devreden kararı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal savunma açısından önemli geri kazanılabilir kritik mineraller ve malzemelerin ihracatına kısıtlama getirilmesine yönelik Savunma Üretim Yasası kapsamındaki yetkiyi Ticaret Bakanlığına devreden kararı imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararla geri kazanılabilir kritik mineraller ve malzemelerin, askeri üretim, endüstriyel uygulamalar ve ulusal güvenlik başta olmak üzere ülke savunmasını desteklemek için hayati sanayi kaynakları olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin bu kritik malzemelerde dışa bağımlı olmasının tedarik zincirinde ciddi ve sürekli aksama riski oluşturduğuna işaret edilerek, kararla birlikte ABD Ticaret Bakanına söz konusu mineral ve malzemelerin ihracatına kısıtlama getirme yetkisi verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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