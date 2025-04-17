Trump, AB ile Ticaret Anlaşması Beklentisini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin durdurulması için tanınan 90 günlük süre dolmadan Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.

Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti.

Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.

"Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi.

Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.

"ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam burada olmazdım"

İtalya Başbakanı Meloni de ABD'nin açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler konusunda bir anlaşma yapılabileceğine emin olduğunu söyledi.

ABD ile birlikte büyümek için en iyi orta yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Meloni, "ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam bugün burada olmazdım." dedi.