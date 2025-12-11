Haberler

Trendyolmilla Kasım ayında 140 milyona yakın ziyaret aldı

Güncelleme:
Trendyolmilla, kasım ayı boyunca düzenlediği kampanyalarla 140 milyona yakın ziyaret aldı ve 63 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Alışveriş hacmi açısından en yüksek performansı sergileyen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa yer aldı.

Trendyolmilla, kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla platform trafiğinde önemli ivme kaydetti. Kasım ayında platforma 140 milyona yakın ziyaret gerçekleşti.

Trendyolmilla, kasım ayında gerçekleştirdiği 'Süper Moda Festivali' ve 'Efsane Moda Festivali' kampanyalarıyla güçlü bir performans sergiledi. Dönem boyunca kullanıcılar, markanın geniş ürün seçkisi arasından 35 bin farklı çeşit ürün tercih etti. Kasım ayında platforma 140 milyona yakın ziyaret gerçekleşirken, bu dönemde platformun aktif kullanıcı sayısı toplam 63 milyona ulaştı.

Kasım ayı boyunca platformda alışveriş hacmi açısından en yüksek performansı sergileyen iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Kampanya döneminde platformda kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği kategoriler ise sırasıyla bluz, kazak ve jean oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
