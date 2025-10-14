Haberler

Trendyol, Türkiye'nin En Sevilen E-Ticaret Markası Seçildi

MediaCat ve Ipsos Türkiye'nin gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Lovemark'ları' araştırmasında Trendyol, e-ticaret kategorisinde 5. kez en sevilen marka olarak öne çıktı. Araştırmada tüketicilerin markalara karşı duygusal bağlılığı değerlendirilerek, Trendyol'un güçlü müşteri ilişkileri ve alışveriş deneyimi vurgulandı.

MediaCat ve Ipsos Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında Trendyol, e-ticaret kategorisinin en sevilen markası oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, MediaCat ve Ipsos Türkiye tarafından bu yıl 16 farklı kategoride gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında, e-ticaret kategorisinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en sevilen markası seçildi.

Yapılan açıklamaya göre, araştırma kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan tüketicilere yöneltilen sorularla markalar "akla gelen ilk marka olma", "duygusal yakınlık", "beklenti ve ihtiyaçları karşılama performansı" ve "vazgeçilmeyecek kadar sevilen marka olma" gibi kriterler üzerinden değerlendirildi. Tüketicilerin markalara karşı duygusal bağlılığını ölçen Türkiye'nin Lovemark'ları araştırması, Trendyol'un sadece alışveriş deneyimiyle değil, aynı zamanda tüketicileriyle kurduğu güçlü bağ ile de öne çıktığını bir kez daha ortaya koydu.

5 yıldır Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası

Açıklamaya göre, bu yıl 5'inci kez Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası seçilen Trendyol, müşterilerine güvenli, eksiksiz ve kullanıcı dostu bir alışveriş deneyimi sunma önceliğiyle çalışmalarını sürdürüyor. 250 bini aşkın satıcısını 40 milyondan fazla müşteriyle buluşturan e-ticaret platformu, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışı operasyonlarıyla da Türk üreticilerinin iş hacimlerini artırmalarına katkıda bulunuyor. Sosyal fayda alanında da etkisini artıran şirket, dijital dönüşümü desteklemeye yönelik projeleriyle ekosistemine değer katmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
