Trendyol Sanat Sohbetleri Çanakkale Bienali'nde Başladı

"Trendyol Sanat Sohbetleri" başlıklı buluşmalar serisinin ilki, Trendyol'un destekçisi olduğu 9. Çanakkale Bienali'nde gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, sanata ve sanatçılara verdiği desteği büyütmeye devam ediyor.

Türkiye'de genç ve bağımsız sanatçılara dijital dünyada alan açarak, sanatçıları ve eserlerini milyonlarca sanatseverle buluşturan proje, bu kez yüz yüze buluşmalarla Anadolu'nun farklı şehirlerine taşınıyor.

12 farklı ilde gerçekleştirilecek sohbetler, çağdaş sanatın önde gelen isimlerini başta güzel sanatlar öğrencisi gençler ve bağımsız sanatçılar olmak üzere bu illerde yaşayan sanatseverlerle buluşturacak.

Sohbet serisinin ilki, 9. Çanakkale Bienali'nde gerçekleştirildi.

"Genç Sanatçılar ve Güncel Yapılar: Galeriler, Fuarlar ve Bienaller" başlıklı etkinlikte, Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, Sanat Yazarı ve Küratör Prof. Dr. Marcus Graf moderatör olarak görev alırken, multidisipliner sanatçı Kaan Tarhan, Çanakkale Bienali Kurumsal Küratörü Deniz Erbaş ve Çanakkale Bienali Kurucu Direktörü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Öğretim Üyesi Seyhan Boztepe konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde sanatın güncel eğilimleri, sanat piyasasının bugünü ve geleceği konuları ele alındı.

"Zamana Bırakmak" başlığı altında sanatın farklı disiplinlerini kentin özgün kültürel ve tarihsel dokusuyla bir araya getiren bienal, 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Marcus Graf, Trendyol Sanat Platformu'nun genç sanatçılara dijitalde görünürlük kazandırdığını belirterek, sanatçılara eserlerini daha geniş kitlelerle paylaşma fırsatı sunduğunu aktardı.

Sohbetlerin, eğitim ve sanat paylaşımı açısından önemli bir girişim olduğuna işaret eden Graf, "Bu buluşmalar dizisi sanatçıları, küratörleri, sanat tarihçilerini, sanat yazarlarını ve sanat yöneticilerini sanatseverlerle buluşturup çağdaş sanatın güncel estetik, formal ve kavramsal boyutlarını tartışarak, çağdaş sanatçının anlaşılmasına katkı sağlıyor. Günümüz sanatının önemli konuları üzerinde bir tartışma platformu oluşturuyor. Aynı zamanda, sanat dünyası ile halk arasında önemli bir köprü kurarak sanatın yaygınlaşmasına, görünür kılınmasına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.???????