Trendyol'da Yaz Aylarında Ürün Siparişlerinde Büyük Artış Yaşandı

TRENDYOL, yaz aylarında tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünleri açıkladı. Haziran - ağustos ayları arasında plaj kategorisi ürün siparişlerinde yüzde bin 500'e varan artışlar yaşanırken, klima siparişleri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 70'in üzerinde arttı.

Trendyol'da yaz boyunca en çok ilgi gören ürünler belli oldu. Şirket, yaz aylarının gelmesiyle birlikte elbise, sandalet, terlik, şort, mayo, güneş kremleri ve iklimlendirme (klima, vantilatör) kategorilerindeki siparişlerde büyük bir artış yaşandığını duyurdu. Haziran ayından önceki üç ayın ortalamasına kıyasla vantilatör satışları yüzde 500'ün üzerinde artarken; pareo, deniz ayakkabısı, plaj çantası gibi doğrudan yaz sezonuna hitap eden ürünlere olan talebin yüzde bin 500'ün üzerinde arttığı aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Geçen yılın yaz dönemine göre en yüksek artışlar yaklaşık yüzde 27 ile anne, bebek, çocuk kategorilerinde kaydedildi. Bu kategorileri otomobil ve motosiklet, hobi ve eğlence kategorileri ile giyim, kozmetik ve kişisel bakım kategorileri takip etti. Yaz döneminde en çok tercih edilen ürünler arasında tekli elektrikli ocak, uydu alıcılı akıllı televizyon ve 12.000 BTU kapasiteli klima yer aldı. Televizyon ve beyaz eşyaya olan ilgi geçen yılın yaz aylarına kıyasla benzer seviyelerde seyrederken, klima siparişleri yüzde 70'in üzerinde arttı" denildi.