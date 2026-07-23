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Nolan'ın filmi Odysseia satışlarını uçurdu

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Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi sonrası Homeros'un Odysseia eserinin Trendyol'da satışları yüzde 559, aramalar ise yüzde 348 arttı. İlyada ve Odysseia setlerinde yüzde 1900'e varan artış görüldü.

Trendyol, Christopher Nolan'ın "The Odyssey" filminin gösterime girmesinin ardından Homeros'un Odysseia eserinin platform üzerinden satışlarında yüzde 559 artış kaydedildiğini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, filmin gösterime girdiği 17 Temmuz haftası Odysseia'ya yönelik aramalar yüzde 348 arttı.

Temmuz ile önceki 11 aylık dönem karşılaştırıldığında ise Odysseia'nın satışlarında yüzde 305 artış görüldü.

Filmin gösterime girmesiyle Homeros'un eserlerine yönelik talep de arttı. İlyada ve Odysseia'nın birlikte yer aldığı kitap setlerinin satışlarında yüzde 1900'e varan artış kaydedildi.

Odysseia'nın en fazla sipariş edildiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Muğla oldu.

Milattan önce 8. yüzyılda Homeros tarafından kaleme alınan Odysseia, Truva Savaşı'na katılan İthaka Kralı Odysseus'un evine ve ailesine dönmek için çıktığı 10 yıllık yolculuğu anlatıyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow
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