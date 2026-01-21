Trendyol üzerinden lastik zinciri satışları kış koşullarıyla yaklaşık 10 kat arttı

Trendyol, kış mevsiminde değişen yol ve hava koşullarında ihtiyaç duyulan güvenli sürüşe yönelik ürünlerin satış verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış mevsimiyle düşen sıcaklıklar, ani yağış ve buzlanma riski, sürücüler için yola çıkmadan önce alınacak önlemleri hayati hale getiriyor.

Görüşün azalması, camlarda buğulanma ve buzlanma, kaygan zemin nedeniyle uzayan fren mesafeleri kış aylarında en sık karşılaşılan riskler arasında yer alıyor.

Bu risklere karşı sürücüler, özellikle karlı ve buzlu yol koşullarında çekişi artırmaya yardımcı ürünlere daha fazla ilgi gösterdi.

Bu kapsamda, Trendyol üzerinden yapılan satışlarda, özellikle karlı ve buzlu yol koşullarında çekişi artırmaya yardımcı olan ürünlerde güçlü bir talep artışı dikkati çekiyor.

Lastik zinciri satışları önceki döneme kıyasla yaklaşık on katına çıkarken, buz kazıyıcı ürünlerinde üç kat artış kaydedildi. Görüşü korumaya yönelik cam buğu gidericilerin satışları ise yaklaşık iki kat arttı.

Veriler kış koşullarında sadece araç yol tutuşunun değil, sürücü görüş ve konforunun da önem kazandığını gösteriyor. Cam suları ve antifriz gibi temel bakım ürünlerinde artış görülürken, soğuk hava koşullarında sürücü ve yolcuları korumaya yönelik maske ve balaklava gibi ürünlerde iki kata varan artış yaşandı.

Ürün satışlarındaki artışlara bakıldığında İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli öne çıkan şehirler arasında yer alıyor.

Sürücüler kış koşullarına hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu güvenli sürüş ürünlerine Trendyol üzerinden çevrim içi olarak ulaşabiliyor.