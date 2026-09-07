Trakya’da kırsal kalkınmaya 4 milyon TL’lik destek

Trakya Kalkınma Ajansı 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02'yi 4 Eylül 2026 tarihinde ilan etti. Program kapsamında TR21 Trakya Bölgesinde kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programın amacı, TR21 Trakya Bölgesinde kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak. Programın iki önceliği bulunuyor. Bunlardan ilki; ürün geliştirilmesine ve sürdürülebilir satış kanalları oluşturulmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık sağlanması, ikincisi; tarım ve kırsal kalkınma sektör paydaşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve kırsalda üretim potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık sağlanması.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02 için tahsis edilen kaynak 4 milyon TL olarak belirlendi. Öncelik 1 için; Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren Birlik ve Kooperatifler ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Mikro ve Küçük İşletmeler (Bu kapsamda başvuru yapacak Mikro ve Küçük İşletmelerin en az 1 yıldır aktif olması ve tarımsal ürünlerin işlenmesi/katma değere dönüştürülmesine yönelik faaliyet yürütmesi zorunludur. Sadece toptan/perakende ticaret yapan işletmeler uygun başvuru sahibi değildir),

Öncelik 2 için; Birlik ve Kooperatifler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları programa başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'ne (KAYS) girmeleri gerekiyor. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretiyor ve bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılıyor. KAYS'a başvuru girişinin, başvuru rehberlerinde belirtilen son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. KAYS üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak imzalanması gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı