Trakya’da Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı: Tekirdağ zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 yılı Haziran ayı dış ticaret verilerine göre, Trakya'da ihracat ve ithalatta en yüksek rakamlar Tekirdağ'da gerçekleşirken, Edirne ve Kırklareli de dış ticaret faaliyetlerini sürdürdü.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Haziran ayında Tekirdağ'ın ihracatı 331 milyon 516 bin dolar, ithalatı ise 282 milyon 899 bin dolar olarak kaydedildi. Bu rakamlarla Tekirdağ, Türkiye genelinde ihracatta 13'üncü, ithalatta ise 12'nci sırada yer aldı.

Edirne'de Haziran ayında ihracat 9 milyon 784 bin dolar, ithalat ise 29 milyon 684 bin dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde ise ihracat 17 milyon 152 bin dolar, ithalat 31 milyon 32 bin dolar olarak açıklandı.

Verilere göre Tekirdağ'ın en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, en fazla ithalat ise Çin'den gerçekleştirildi. Edirne'nin hem ihracatta hem ithalatta en önemli ticaret ortağı Bulgaristan olurken, Kırklareli en fazla ihracatı Bulgaristan'a, en fazla ithalatı ise Rusya Federasyonu'ndan yaptı.

Türkiye genelinde ise Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar, ithalat ise yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı