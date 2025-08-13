Trafik Kazası Sonrası Dolandırıcılığa Dikkat!

Trafik kazası geçiren kişilerin başına gelebilecek dolandırıcılık vakaları olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kaza sonrası telefonla başlayan vekalet oyununa karşı vatandaşı uyardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, trafik kazası sonrası, değer kaybı işlemleri için hiçbir sigorta eksperinin vatandaşı arayarak vekalet talep edemeyeceğini, yetkisiz kişilere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları, trafik kazası sonrası dolandırılma riskine karşı uyardı.

Nedim Erdem konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Meydana gelen trafik kazası sonucunda, şayet aracınızda değer kaybına konu bir hasar oluşmuşsa ve kazaya karışan diğer araç kusurlu durumda ise zorunlu trafik sigortası kapsamında ilgili sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı talep edilebilir. Değer kaybı tazminatı için öncelikle kusurlu tarafın sigorta şirketine müracaat edilmelidir. Genel uygulamada, talep dilekçesi, hasar ekspertiz raporu ve hasarlı araç fotoğraflarının e-posta ya da kargo yoluyla sigorta şirketine iletilmesi başvuru için yeterli olmaktadır. Ayrıca, doğrudan ya da sigorta şirketine müracaat neticesinde sonuç alınamaz ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet adresinden 'Online İşlemler' ve "Eksper Atama" adımları takip edilerek e-devlet doğrulaması ile değer kaybı müracaatında bulunulabilir" açıklamasında bulundu.

"Sigorta Eksperi, sigortalı ya da hak sahibinden asla vekalet talep etmez"

Kanun gereği sigorta eksperinin tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini sözlerine ekleyen Nedim, "Hiçbir sigorta eksperi sigortalı ya da hak sahibini arayarak değer kaybı veya hasar süreçlerini takip edeceğini belirterek vekaletname talep etmez. Araç kazalarının ardından kötü niyetli kişilerin sigorta eksperi, devletin eksperi gibi unvanlar kullanarak Araç Değer Kaybı davası süreçlerini yürütmek adına vekalet istediği konusunda İcra Komitemize bildirimler gelmektedir. Kişisel verilerinizi de ele geçiren bu kişilere itibar edilmemesi, yasal işlemlerin yapılabilmesi için ilgili mercilere bildirilmesi tavsiye edilmektedir. Bir kişi sigorta eksperi olduğunu iddia ederek sizden vekalet istiyorsa, bu bir dolandırıcılık girişimidir. 'Devletin eksperiyim', 'değer kaybınızı ben alacağım', "mahkemeye gitmeden çözerim" gibi ifadelerle arayan kişilere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Erdem, Avukatlık Kanunu'na aykırı faaliyet göstererek, vatandaşların mağduriyetine yol açan hasarın 'danışmanlık firmaları, aracılar ve iş takipçileri' gibi isimlerle faaliyet gösteren kişi veya firmalar hakkında yasal işlem yapılması için Türkiye Barolar Birliğince gerekli başvuruda bulunmak üzere 'İhbar Butonu'nu hazırlandığını bildirdi.

Konuya ilişkin bildirimlerin 'https://www.barobirlik.org.tr/AraciTakipciIhbar' adresinden yapılabileceğini belirten Erdem, 'eksper' adı altında arayan yetkisiz kişilere ilişkin de 'sigortacilik@tobb.org.tr' adresine ihbarda bulunulabileceğini kaydetti. - ANKARA