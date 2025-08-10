Trafik İşaretlerine Uyun: Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu ve diğer yollar üzerindeki bakım, onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerden trafik işaretlerine uyulmasını istiyor. Belirtilen kesimlerde trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Kumkısık Kavşağı'ndan otoyola katılıma izin verilmezken Aydın istikametinden gelen araçlar güzergahtan çıkış yapabiliyor. Bu kesimde trafik akışı Denizli istikametinde iki yönlü sağlanıyor.
O-2 TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü, Ankara yönünde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılacak, trafik akışı sağ şeritten kontrollü sürdürülecek.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti 1-4. kilometrelerindeki Buğralar Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle 4 Kasım'a kadar Ankara İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü devam edecek.
TAG Otoyolu Gaziantep-Adana istikameti Misis-Adana Doğu kavşaklarında üstyapı bakım onarım çalışmaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılırken trafik akışı, Adana-Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı Kavşağı-Savaştepe Kavşağı ile 19-27. kilometrelerinde önce İzmir sonra İstanbul istikametinde derz bakım-onarım çalışması yapılacak. Söz konusu iş kapsamında trafik akışı karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanacak.
Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sürdürülüyor.
Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla 15 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 26-41. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.