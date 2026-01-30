Kara yollarında durum
Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle dikkatli olunması gereken kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'ndan Mersin-Çeşmeli Otoyolu'na kadar birçok noktada çeşitli düzenlemeler yapılıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri ile bağlantı yollarında derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Limontepe-Marina-Çeşme istikameti Balçova viyadüğü bölgesinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları sebebiyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sürdürülüyor.
Mersin- Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bodrum-Milas yolunun 8-10. kilometrelerinde kaldırım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.
Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde sağ taşımasında (Yenişehir-Havalimanı istikameti) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Beyşehir-Derebucak yolu, 16-18. kilometrelerinde 13.00-15.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla ulaşıma kapatılacak.
Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerindeki Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapısı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli sürdürülüyor.
Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Çaykara istikametinde ulaşım iki yönlü devam ediyor.