Trabzonspor'dan Tarihi Sermaye Artırımı

Trabzonspor'dan Tarihi Sermaye Artırımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 6.4 milyar TL'lik sermaye artırımı yaparak kayıtlı sermaye tavanını 37.5 milyar TL'ye yükseltti. Kulüp, borç yükünden kurtulup sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmayı hedefliyor.

BANKALAR Birliği anlaşmasından tüm borçlarını ödeyerek çıkan Trabzonspor, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 6.4 milyar TL'lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Trabzonspor, mali yapısını kökten dönüştürmek adına kulüp tarihinin en önemli finansal adımlarından birini atmıştı. Kulüp, yıllardır sırtında taşıdığı borç yükünden kurtulup, sürdürülebilir bir yapıya geçiş yapmak için geniş kapsamlı bir sermaye artırım süreci başlattı. Yapılan düzenlemelerle, geçmiş yıllardan kalan 6.4 milyar TL zarar mevcut sermayeden düşülerek bilanço üzerindeki yük sıfırlandı. Bu işlemin hemen ardından, 6.4 milyar TL'lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Finansal büyümeyi desteklemek ve yatırım kapasitesini artırmak amacıyla, kulübün kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'den 37.5 milyar TL'ye yükseltildi. Bu artış ile Trabzonspor'un gelecekte yatırımcılarla daha güçlü ortaklıklar kurmasının önünün açılması hedefleniyor.

Sermaye artırım sürecinde, A grubu hisseler üzerindeki özel imtiyazların korunması amacıyla yatırımcılara önemli fırsat da sunuldu. Hisselerini kulübe devretmek isteyen ortaklara, 0.9997 TL fiyatla satış imkanı tanındı. Bu süreç Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylandı. Pay alım teklifi 10 iş günü sürecek ve tarihler ayrıca kamuoyuna ilan edilecek. Pay alım teklifinin ardından, sermaye artırımında rüçhan hakkı devreye girecek ve yatırımcılar 15 gün boyunca bu haklarını kullanabilecek.

HEDEF BORÇLA DEĞİL, GELİR FAZLASIYLA SEZON BAŞLANGICI

Tüm bu yapısal adımların 27 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek Sportif A.Ş. Genel Kurulu'nda resmen onaylanması bekleniyor. Bahse konu onay sürecinin tamamlanması ile artık teknik iflas sürecinin tamamen sona ereceği, bilanço açığının kapatılarak, kulüp bilançosunun sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Vergi borçlarının da tamamen ödenmesinin hedeflendiği süreçte, geçen yıl kapatılan banka kredilerinin ardından faiz yükünün de tarihe karışması ön görülüyor. Yürütülen stratejik dönüşümle yıllık 1.5 milyar TL'nin üzerinde faiz tasarrufu sağlanmasının planlandığı Trabzonspor'da, artık borçla değil, gelir fazlasıyla sezonlara girilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Süt sağmak için girdiği ahırdan cansız bedeni çıkarıldı

Süt sağmak için girdiği ahırdan cansız bedeni çıkarıldı
Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Her yere resmini astı

Yılancı Osman'a bir şok daha! Her yere resmini astı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Gözlerden uzak aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Aşka gelen Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni kadın, evinin önünde öldürüldü
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.