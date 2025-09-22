Trabzon-Soçi Feribot Seferleri 11 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor

Trabzon'dan Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli liman kentlerinden olan Soçi'ye 11 yıl aradan sonra yeniden seferlerin başlayacak olması özellikle ihracatçıları heyecanlandırdı.

Trabzon'dan 1992-2008 yılları arasında yoğun olarak yapılan, 2008 yılından sonra getirilen kısıtlama ve 2010 yılından itibaren de deniz yolculuğuna ilginin azalması ile 2014 yılında tamamen kaldırılan Trabzon-Soçi feribot seferleri önümüzdeki günlerde yeniden yapılması planlanıyor.

Trabzon Limanına bugün demirleyen feribot, seferlerin tekrar başlaması için heyecanlandırırken ancak şuan için feribot seferleri için şartların oluşmadığı öğrenildi.

Bir süreden beri tersanede bakım ve onarımı yapılan feribot, Trabzon Limanına bu sabah saatlerinde demir atarken, feribotun seferlerine oluşacak yolcu kapasitesi ve Rusya ile yapılacak anlaşma şartlarına göre başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bir süre önce girişimlerde bulunarak feribot seferleri için gerekli izinleri alırken, Soçi-Trabzon arasında hizmet verecek 300 yolcu, 200 otomobil, 6 otobüs ve 12 adet de dökme yük kapasiteli bir gemi arayışına başlanılmıştı. - TRABZON