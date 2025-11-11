Haberler

Trabzon Limanı: Orta Koridor'un Yeni Küresel Bağlantı Kapısı

Trabzon Limanı: Orta Koridor'un Yeni Küresel Bağlantı Kapısı
Güncelleme:
Uluslararası Sürdürülebilir Ulaşım Konferansı'nda Nakil Lojistik Genel Müdürü Murat Demirağ, Trabzon Limanı'nın Orta Koridor üzerindeki stratejik önemini vurguladı ve yeşil-dijital dönüşümün lojistik alanındaki etkilerini anlattı.

AVRUPA Birliği finansmanıyla yürütülen Uluslararası Sürdürülebilir Ulaşım Konferansı'nın kapanış programında yer alan Nakil Lojistik, Türkiye-Karadeniz hattının kilit lojistik merkezi Trabzon Limanı üzerinden Orta Koridor'un artan stratejik önemini dile getirdi. Nakil Lojistik Genel Müdürü Murat Demirağ, "Orta Koridor sadece bir rota değil; Trabzon Limanı ile yeni bir küresel bağlantı kapısıdır" diyerek şirketin yatırımlarını yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde güçlendirdiğini belirtti.

Yeşil ve dijital dönüşüm ile gelişen hatta dikkat çeken Murat Demirağ, "Orta Koridorun güçlenmesi, yalnızca ulaştırma değil; ekonomik çeşitlenme, enerji güvenliği ve bölgesel iş birliği açısından da stratejik bir fırsat sunmaktadır. Bu dönüşüm, koridoru geleneksel taşımacılıktan çıkararak 'akıllı lojistik ağı' haline getirmektedir" açıklamasında bulundu.

Albayrak Grubu'nun işlettiği Trabzon Limanı'na yönelik de bilgi veren Demirağ, "Liman, 10 milyon ton/yıl yük, 350.000 TEU konteyner kapasitesi ile Orta Koridor'un Karadeniz üzerindeki doğal geçiş kapısı konumunda. Modern ekipmanlar, Ro-Ro altyapısı, düşük bekleme süreleri ve serbest bölge avantajlarıyla bölgesel tedarik zincirlerinin verimli çalışmasına katkı sağlıyor. Biz ise entegre lojistik çözümler sunuyoruz. Uluslararası hatlarda Ro-Ro entegrasyonu, proje & ağır yük lojistiği, tarım lojistiği ve silobas/gıda tankeri operasyonlarıyla müşterilerine kesintisiz hizmet veriyoruz" dedi.

