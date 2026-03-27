Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayvanı trofeleri bulunan 19 kargoya el koydu

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Trabzon Limanı'nda, aralarında aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı gibi yaban hayvanı trofelerinin yer aldığı 19 kargoya el konulduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha gösterilmediği belirtildi.

Trabzon Limanı'nda yapılan kontrollerde, Dubai'den Gürcistan'a gönderilmek istenen kargolarda çok sayıda yaban hayvanı trofesi tespit edildiği aktarılan paylaşımda, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı başta olmak üzere, 19 kargoya el koydu." ifadesi kullanıldı.