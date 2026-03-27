Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayvanı trofeleri bulunan 19 kargoya el koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayvanı trofeleri bulunan 19 kargoya el koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Limanı'nda yapılan denetimlerde Dubai'den Gürcistan'a gönderilmek istenen 19 kargoya el koydu. Kargo içeriğinde aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı gibi yaban hayvanı trofeleri bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Trabzon Limanı'nda, aralarında aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı gibi yaban hayvanı trofelerinin yer aldığı 19 kargoya el konulduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha gösterilmediği belirtildi.

Trabzon Limanı'nda yapılan kontrollerde, Dubai'den Gürcistan'a gönderilmek istenen kargolarda çok sayıda yaban hayvanı trofesi tespit edildiği aktarılan paylaşımda, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı başta olmak üzere, 19 kargoya el koydu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç