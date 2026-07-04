Haberler

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36,3'ü Trabzon'dan yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin 2026 ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 36,3'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi. Toplam 1 milyar 435 milyon dolarlık ihracatın 521 milyon doları Trabzon'dan yapıldı.

Türkiye'nin 2026 ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 36,3'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, ülkeden 6 aylık dönemde gerçekleştirilen 106 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 435 milyon doları aşkın gelir sağlandığı belirtildi.

Ocak-haziran döneminde Trabzon'dan yapılan 32 bin 540 ton fındık ihracatından 521 milyon 70 bin dolar gelir elde edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'dan bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 26 düşüş, değerde ise yüzde 34 artış yaşandı. Ocak-haziran döneminde ülkemizden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 36,3'lük kısmı, fındık ihracatında birinci sırada yer alan Trabzon'dan gerçekleştirildi."

Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Doğum gününde bir genci hayattın kopardı, yol kenarında yatarken bulundu

Doğum gününde bir genci hayattın kopardı, yatarken bulundu
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor

8 yıllık ara sona erdi! Ekranlara dönüyor
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret