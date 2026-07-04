Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36,3'ü Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin 2026 ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 36,3'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, ülkeden 6 aylık dönemde gerçekleştirilen 106 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 435 milyon doları aşkın gelir sağlandığı belirtildi.

Ocak-haziran döneminde Trabzon'dan yapılan 32 bin 540 ton fındık ihracatından 521 milyon 70 bin dolar gelir elde edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'dan bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 26 düşüş, değerde ise yüzde 34 artış yaşandı. Ocak-haziran döneminde ülkemizden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 36,3'lük kısmı, fındık ihracatında birinci sırada yer alan Trabzon'dan gerçekleştirildi."