Haberler

Trabzon'un fındık ihracatı yılın ilk ayında 26,7 milyon doları aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ocak 2026'da Trabzon'dan 1906 ton fındık ihracatı yapıldı ve toplamda 26 milyon 734 bin dolar gelir elde edildi. Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 15'i Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Trabzon'dan Ocak 2026'da yapılan fındık ihracatı 26 milyon 734 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yılın ilk ayında 13 bin ton fındık satıldığını belirtti.

İhracattan 180 milyon 835 bin dolar gelir elde edildiğini aktaran Cirav, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre başta olmak üzere 72 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.

Cirav, Trabzon'dan ise ocakta 1906 ton karşılığı 26 milyon 734 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini kaydetti.

Fındık ihracatında Trabzon'un üçüncü sırada yer aldığına işaret eden Cirav, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 15'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Borçlulara nefes aldıracak düzenleme! SGK prim borçlarında yapılandırma kolaylaştırıldı

Borçlulara nefes aldıracak düzenleme