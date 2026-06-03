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Türk ve Alman sosyal güvenlik uzmanları gurbetçilerin emeklilik ile ilgili sorularını cevaplayacak

Türk ve Alman sosyal güvenlik uzmanları gurbetçilerin emeklilik ile ilgili sorularını cevaplayacak
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Trabzon'da 9-11 Haziran 2026'da düzenlenecek Türkiye-Almanya Danışma Günleri'nde gurbetçilerin emeklilik ve sosyal güvenlik soruları ücretsiz yanıtlanacak.

Trabzon'da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde Türk ve Alman sosyal güvenlik uzmanları gurbetçilerin emeklilik ile ilgili sorularını cevaplayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon İl Müdürü Erdem Akbay, 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye- Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın ve bu kişilerin aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Akbay "Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 09-10-11 Haziran 2026 tarihlerinde SGK Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında 'Türkiye - Almanya Danışma Günleri' düzenlenecektir.

Danışma Günlerinden Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecektir. Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü; yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir. Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca dillerinde verilecektir" dedi.

Akbay, danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası / sicil numarası, Almanya'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri uyarısında bulundu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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