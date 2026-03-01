Haberler

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit ilgi görüyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit ilgi görüyor
Güncelleme:
Trabzon'daki balıkçılarda hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 100 lira olarak satışa sunuluyor. Ramazan ayı boyunca bol miktarda hamsinin tezgahlarda olması bekleniyor.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100, somonun 300, çipura ve levrekin 500, çinekopun ise 600 liradan satılıyor.

Balıkçı Murat Doğan, AA muhabirine uzun bir aradan sonra tezgahlarda bol miktarda hamsinin yer aldığını söyledi.

Ramazanın sonuna kadar hamsinin tezgahlarda olmasını öngördüklerini belirten Doğan, "Hamsi 100 lira. Vatandaşlar memnun, inşallah böyle devam eder." dedi.

Balıkçı Emin Avcı ise hamsinin Kırklareli'nin İğneada açıklarından geldiğini dile getirerek, "Hamsi yeniden dönüş yaptı. Vatandaşlar bolca yiyor fiyatı da uygun. Deniz balığı hava muhalefetinden dolayı az. Bol olan balıklar istavrit ve hamsi." diye konuştu.

Ramazanın ilk günlerine göre balığa ilginin arttığını vurgulayan Avcı, hamsi ve istavritin dışında somonun da en çok satılan balıklar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

