Trabzon'da Hamsi Fiyatları 100 Lira
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satılmaya başlandı. Farklı balık türlerinin de yer aldığı tezgahlarda, hamsi ve istavritin ilgi gördüğü belirtildi.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında, hamsi, istavrit, mezgit ve çipura gibi balık türleri yerini aldı.

Hamsi, mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan, çipuranın 450, tirsinin 150, levreğin 400, somonun kilogramı ise 250 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, hamsinin bu sezon tezgahlardaki yerini, geçmiş yıllara göre daha erken aldığını söyledi.

Balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten Pınar, bol çeşidin yer aldığı tezgahlarda hamsi ve istavritin 100 liradan satıldığını ifade etti.

Pınar, vatandaşların özellikle hamsiye ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Balıkçı Erkan Keleş de bu yıl palamudun az, hamsinin fazla olduğunu belirtti.

Gülümser Beşikçi de balıkların taze olduğunu, akşam yemeği için hamsi ve mezgit aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Ekonomi
