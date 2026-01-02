Trabzon'da 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin lira ceza

Trabzon genelinde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen denetim faaliyetlerinde 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin TL ceza uygulandı.

İl genelinde üretim, satış ve toplu tüketim alanında faaliyet gösteren 8 bin 859 gıda işletmesi ile 254 yem üretim ve satış işletmesi bulunuyor. Bu işletmelerde, 2025 yılı içerisinde 86 gıda denetçisi tarafından 12 bin 246 resmi kontrol ve denetim gerçekleştirilirken, bin 262 numune alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Ersin Yavuz Birkan liderliğindeki denetimler kapsamında; Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık, genel ve özel hijyen şartlarının ihlali, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin piyasaya arzı ile taklit ve tağşiş yapılan gıdaların tespiti gibi uygunsuzluklar nedeniyle 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin 558 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 2025 yılı boyunca Alo Gıda 174 hattına yapılan 593 başvuru doğrultusunda gerçekleştirilen kontroller sonucunda 66 işletmeye 3 milyon 818 bin 364 TL idari yaptırım uygulandı.

Son 4 aylık süreçte il genelinde 6 bin 39 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda 421 numune alınırken, 124 işletmeye toplam 9 milyon 290 bin 710 TL idari para cezası uygulandı. - TRABZON