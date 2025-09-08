Trabzon'da Fındık Üreticileri File Örtü Sistemiyle Verim Artışı Sağlıyor

Trabzon'da fındık üreticileri bahçelerine serdikleri file örtüler sayesinde işçilik maliyetlerini azaltarak hasatta daha yüksek verim elde ediyor.

Fındık hasadı öncesi verim ve kaliteyi artırmak için yenilikçi yöntemleri deneyen bazı üreticiler, temmuz sonu itibarıyla bahçelerinin zeminini işçilik ve maliyet avantajı sağlayan file örtüyle kapladı.

Fındığın dalından dökülerek toplanma işleminin sonuna gelinen bugünlerde bahçeye giren üreticiler, eğimli arazilerde de kolaylık sağlayan örtüleri toplamaya başladı.

Dalında olgunlaşıp file örtülere dökülen fındıkları çuvallayan üreticiler, harmana götürdükleri ürünü satışa hazır hale getiriyor.

"Özellikle son 2 yıldır ciddi manada talep var"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Canbakal, AA muhabirine, TTB'nin "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üreticilere verimliliği artıracak ve maliyetleri azaltmaya yönelik çalışmaları tavsiye ettiklerini dile getiren Canbakal, bunlardan birisinin de fındık hasadında file örtü sistemi olduğunu ifade etti.

Canbakal, kendi bahçesindeki fındıkları da bir süredir file örtüyle topladığını belirterek, "Bu şekilde gayet verimli oluyor. İşçilikten yüzde 80'e varan tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca fındığı hem toplamak kolay oluyor hem de geç topladığımız için bir kısım randıman artışı da yaşıyoruz." dedi.

Uygulamaya yönelik tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Canbakal, "İnsanları file örtüye teşvik etmeye çalışıyoruz. Özellikle son 2 yıldır ciddi manada talep var." diye konuştu.

Canbakal, file örtünün eğimli arazilerde de rahatlıkla kullanılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eğimli arazide olması filenin kullanımını engelleyen bir durum değil. Aksine suyu tutmadığı, toprakta durmadığı için daha da avantajlı oluyor. Bu konuda insanların biraz çekinceleri var ama yavaş yavaş bu kırılıyor. Ciddi manada eğimli arazilerde de file uygulandığını görüyorum. Vatandaşlarımızı bu konuya yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlar için çok büyük rahatlık. Kesinlikle tavsiye ediyorum."

"Dalında olgunlaşması halinde kilogramı ve kalitesi artıyor"

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki 5 dönümlük fındık bahçesini file örtü sistemiyle hasat eden üretici Haydar Meral de bahçesiyle 4 yıldır özenle ilgilendiğini ifade etti.

İlk yıl dönüm başına 60-70 kilogram fındık alırken, bu yıl 200 kilogramı bulduğunu dile getiren Meral, fındığı 2 yıldır file örtü sistemiyle topladığını vurguladı.

Meral, file örtünün iki büyük avantajı olduğuna işaret ederek, "Birincisi işçilikten kurtarıyor. İkincisi de fındık ihraç ürünü. Dolayısıyla dalında olgunlaşması halinde kilogramı ve kalitesi artıyor. O yönüyle file örtü yavaş yavaş yavaş yaygınlaşıyor. İnsanlar file örtünün önemini görmüş oluyor." dedi.