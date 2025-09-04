Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri Düzenlendi

Trabzon'da, Finansal Okuryazarlık Semineri organize edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan iş protokolü kapsamında, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü organizasyonunda, kamu kurumu personeline yönelik Finansal Okuryazarlık Semineri düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, seminerin yalnızca kamu kurumlarının mali kapasitesini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda toplum genelinde finansal okuryazarlık bilincinin artırılmasını ve bu bilincin yaygınlaştırılmasını amaçladığını söyledi.

Yıldırım, kolay yoldan para kazanacağı düşüncesiyle hareket eden çok sayıda kişinin, dolandırıldıktan sonra savcılık, emniyet ve jandarmaya başvurduğunu belirtti.

Sanal ortamda cep telefonuyla kumar ya da bahis oynamanın kolay olduğuna işaret eden Yıldırım, Trabzon'da geçen ay güvenlik güçlerine bu yolla toplam 13 milyon lira dolandırılan çok sayıda kişinin müracaat ettiğini vurguladı.

Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda 18 bin kişiye sanal dolandırıcılıkla ilgili eğitim verildiğini de aktardı.

SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci ise "Finansal Okuryazarlıkta Bütçeleme ve Kredi Kartı Borç Yönetimi" başlıklı sunum yaptı.

Kişinin hayaline ulaşmasının finansal planlamayla olabileceğini aktaran Birinci, bunun da ancak gelir ve giderin doğru bir şekilde yönetilmesiyle mümkün olduğunun altını çizdi.

Birinci, kişinin bütçe dağılımını doğru yapması gerektiğini dile getirerek, istekten çok ihtiyaca göre hareket edilmesinin önemine işaret etti.

İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Buket Salkım da finansal okuryazarlığın toplumun bütününü ilgilendiren bir kalkınma meselesi olduğunu kaydetti.

Finansal okuryazarlığın öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Salkım, bu konuda ülke genelinde eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.