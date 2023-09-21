Trabzon'da Belediyeye Ait Binaların Elektrik İhtiyacını Karşılayacak Güneş Enerji Santrali Kurulacak

Trabzon Ortahisar Belediyesi, 35 dönümlük alana kurulacak Güneş Enerji Santrali ile belediyeye ait binaların elektrik ihtiyacını karşılayacak. Santral alanında kasımda panel kurulumuna başlanacak ve yılbaşından sonra enerji üretimine geçilecek. Proje, Trabzon Akvaryum, belediye ana hizmet binası, müzeler, kütüphaneler gibi yerlerin enerji ihtiyacını karşılamak için verimli bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi, 35 dönümlük alana kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) ile belediyeye ait binaların elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçit Mahallesi'nde tahsis edilen 45 dönümlük alanın 35 dönümünde GES kurulacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in incelemelerde bulunduğu santral alanında panel kurulumuna kasımda başlanacağı ifade edilen açıklamada, yılbaşından sonra da enerji üretimine geçileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, Trabzon Akvaryum, belediye ana hizmet binası, Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi, müzeler, kütüphaneler gibi yerlerin enerji ihtiyacının karşılanması açısından GES'in çok verimli bir proje olduğunu vurguladı.

Belediyenin, tükettiği elektriğin 3 katı kadar elektrik üreteceğine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Ama bizim her yıl parklarımız, projelerimiz artıyor. Dolayısıyla aydınlatma ve enerji giderlerimiz de artıyor. Havuzumuz, akvaryumumuz var. Dolayısıyla tüketimimiz her geçen gün arttığı için GES projesi çok rantabıl bir proje ve 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti edecek."

Genç, enerji maliyetlerinin artmasından dolayı böyle bir projeyi gündeme getirdiklerini, bazı belediyelerin bu uygulamaya geçtiğini ve olumlu sonuç aldığını aktardı.

Proje alanının İlbank'ın teknik uzmanları tarafından belirlendiğini belirten Genç, "Finansmanıyla ilgili İlbank'tan hibe desteği aldık. Bir kısmını da düşük faizli kredi olarak aldık." ifadesini kullandı.

Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı da belediyenin yıllık enerji tüketiminin 1800 kilovat olduğunu, kurulacak güneş enerjisi santralinin yılda 3 bin kilovat enerji üreteceğini, tüketim fazlasının satılacağını kaydetti.