Karadeniz'de palamut sezonunun sona erdiği düşünülürken balıkçıların ağlarına takılmaya devam eden palamut, yeniden bolluk yaşanmasına neden oldu. Normal şartlarda çoktan göç etmesi beklenen palamudun boğazdan geri dönüş yaparak yeniden Karadeniz'e yönelmesi balıkçıları da şaşırttı. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamudun tanesi 100-125 TL arasında satılırken, balıkçılar bolluğun 15-20 gün daha devam edebileceğini tahmin ediyor.

Trabzon'da balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, palamut bolluğunun halen devam ettiğini belirterek, "Şu an palamut bolluğu halen devam ediyor. Böyle bir bolluk hiç olmamıştı. Herhalde bu bolluk 15-20 gün daha devam eder. Normalde palamudun bitmesi lazımdı. Balık boğaza girdiği zaman boğazdan da okyanusa girer ama bu sene öyle bir durum oldu ki palamut boğazdan tekrar geriye döndü. Haliyle bir bolluk daha yaşıyoruz" dedi.

Palamut bolluğunun diğer balık çeşitlerini de etkilediğini kaydeden Çoğalmış, yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamudun tanesinin 100-125 TL civarında satıldığını söyledi. Hamsinin kilogram fiyatının 400 TL'ye ulaştığına dikkat çeken Çoğalmış, palamudun ekonomik olması nedeniyle vatandaşlar tarafından halen tercih edildiğini ifade etti.

"25 yıllık balıkçıyım, böyle bir durum görmedim"

Balıkçı esnafı Emin Avcı ise palamudun boğazdan geri dönüş yaptığını ve avlanmanın halen sürdüğünü belirterek, "Palamut boğazdan geri dönüş yaptı. Şu anda halen daha avlanıyor. Ben 25 yıllık balıkçıyım, böyle bir duruma hayatım boyunca hiç rastlamadım. Böyle bir bolluk da hiç görmedim. Palamut halen daha çıkmaya devam ediyor. Şu anda çoktan göç etmesi gerekiyordu" diye konuştu.

Vatandaşların palamuda yönelik ilgisinin sezonun ilk dönemlerine göre azaldığını dile getiren Avcı, "Palamudu yiyen yedi, tuzlamasını yapan yaptı, dondurucusuna atan attı. Şu anda eskisi gibi ilk başlardaki talep yok. Ancak bu gidişle palamut avının uzun süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bitecek gibi görünmüyor çünkü" ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda diğer balıkların fiyatları da dikkat çekiyor

Palamudun tanesinin 100-125 TL civarında satıldığı tezgahlarda diğer balık çeşitlerinin kilogram fiyatları ise istavrit 150 TL, hamsi 400 TL, mezgit 600 TL, çinekop 600 TL ve barbun 600 TL olarak sıralanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı